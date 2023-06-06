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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

В мэрии Москвы сообщили, что социальную помощь получает каждый третий горожанин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве социальную помощь получает более 4,5 млн человек, это треть населения города, сообщила на конференции соцработников "Компас социальной работы" заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московская система социальной защиты имеет сложившуюся за десятилетия репутацию. Мы все прекрасно знаем, что соцзащита Москвы - самая развитая в стране. Мерами социальной помощи охвачено более 4,5 млн человек или каждый третий москвич", - сказала она.

Чтобы отвечать реальным потребностям москвичей, соцслужбе нужно чувствовать запросы граждан и использовать современные технологии управления, отметила Ракова.

"Если говорить о трендах сегодняшнего дня и тех вызовах, которые стоят перед нами, то это новые категории людей, которые нуждаются в нашей заботе и внимании. Это участники СВО, их семьи, их родители. И здесь технологии и меры поддержки нам с вами еще только придется выработать. Перед нами сейчас стоит задача переосмыслить систему реабилитации людей с инвалидностью и вместе с медициной отработать действительно эффективную систему, систему развернутую, которая бы покрывала весь город", - продолжила заммэра и поздравила соцработников с наступающим профессиональным праздником.

Анастасия Ракова СВО Москва
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