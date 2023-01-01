В России начал работать Социальный фонд, объединивший ПФР и Фонд социального страхования

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с 1 января 2023 года начал функционировать Социальный фонд, в состав которого вошли Пенсионный Фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты.

Закон об объединении фондов были принят в июле 2022 года, и данный шаг был связан с решением трех задач: повышение качества обслуживания граждан, в том числе путём упрощения доступа к госуслугам; снижение административной нагрузки для работодателей; расширение охвата обязательным социальным страхованием граждан.

Глава ведомства Антон Котяков, чьи слова приводятся в сообщении, сказал, что создание Соцфонда не потребует от граждан каких-либо дополнительных действий, услуги и выплаты будут доступны в прежнем объеме и те сроки, в которые осуществлялись.

"Даты доставки пенсий и пособий останутся прежними. Тем, кто уже получает эти выплаты, подавать заявление в Социальный фонд России для переназначения мер в связи с объединением не потребуется. Все услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны в единых клиентских службах. Создано порядка 2600 офисов клиентского обслуживания", - отметил Котяков.

В пресс-службе говорится, что отделения Социального фонда будут работать во всех 89 субъектах РФ, в клиентских службах граждане смогут получить консультации по всем услугам и сервисам, которые ранее предоставлялись ПФР и ФСС.

Председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил, часть сотрудников Фонда выйдут на работу уже во время новогодних праздников и начнут обрабатывать заявления на единое пособие, которые поступают через портал Госуслуг". "Все офисы клиентского обслуживания начнут свою работу, как и в предыдущие годы, после завершения новогодних каникул - 9 января", - уточнил Чирков.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что одновременно с объединением фондов был осуществлён переход на единый тариф страховых взносов. Если ранее работодатели рассчитывали и уплачивали взносы отдельно в каждый из внебюджетных фондов, то теперь достаточно будет направить один платеж, который будет распределяться федеральным казначейством в установленной пропорции по видам страхования. Вместо пяти форм отчетности, которые работодатели подавали в ПФР и ФСС, достаточно будет заполнить одну единую форму.

Благодаря переходу на единый тариф обязательным социальным страхованием охвачены граждане, которые заняты по гражданско-правовым договорам. Это порядка 4 млн работников, уточнили в пресс-службе.