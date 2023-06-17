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Движение на "серой" ветке столичного метро восстановили после двухчасового сбоя

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Устранен технический сбой на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, закрытые станции вновь приняли пассажиров, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в субботу.

"Станции "Серпуховская" и "Тульская" открыты для пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Поезда на линии не ходили около двух часов.

Дептранс в 6:28 впервые заявил о сбое на "серой" ветке метро, в 6:37 уточнил, что прервано движение поездов от "Нагорной" до "Серпуховской" для проверки инфраструктуры.

Пассажирам рекомендовали пользоваться Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Бутовской линиями метро, МЦК, Павелецким направлением железной дороги и другим транспортом.

В 7:12 дептранс сообщил, что "Мосгортранс" выделил 25 компенсационных автобусов маршрута КМ, курсирующих между станциями "Нагорная" и "Серпуховская".

В 7:40 стало известно, что временно закрыты станции "Серпуховская" и "Тульская" из-за проверки инфраструктуры

О восстановлении движении стало известно в 8:11.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что предварительной причиной технического сбоя на Серпуховско-Тимирязевской линии стало падение напряжение около 6:00 субботы.

"Проблему удалось устранить около 8:00", - уточнил собеседник агентства.

Мосгортранс Москва Московский метрополитен
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