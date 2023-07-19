На серой ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел на серой ветке московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Нагорной" до "Серпуховской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Другой информации об инциденте и состоянии пассажира не поступало.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщил, что нештатная ситуация произошла на станции "Тульская".

"Пассажир упал под поезд. Для его спасения отключено напряжение контактного рельса. Прервано движение на участке "Нагорная" - "Серпуховская", - уточнил собеседник агентства.