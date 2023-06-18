Четыре северных лесных оленя поселились в Московском зоопарке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В столичный зоопарк в начале июня заселили четырех северных лесных оленей, сообщается в воскресенье на сайте мэра Москвы.

"Группа состоит из молодого четырехлетнего самца и трех самок, которые родились в 2009, 2013 и 2021 году. Они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных", - говорится в сообщении.

Сотрудники Московского зоопарка надеются, что олени успешно адаптируются и дадут потомство, поэтому для них специально был спроектирован вольер из двух секций, уточняется на сайте мэра столицы.

"Животных поместили в недавно обновленный двухсегментный вольер общей площадью 800 и 1200 квадратных метров, - говорится в сообщении. - Он расположен на старой территории зоопарка напротив овцебыков".