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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

В Московском зоопарке родились три детеныша редкой газели

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились три детеныша джейрана - исчезающего вида газели, занесенного в Красную книгу.

В настоящее время в зоопитомнике под Волоколамском содержатся 12 джейранов. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, потомство дали две газели.

"В этом году детенышами обзавелись две газели. Одна родила самочку, другая - близнецов (самочку и самца)", - приводит ее слова официальный сайт мэра Москвы в субботу.

Во всем мире джейранов в дикой природе насчитывается около 50 тыс. взрослых особей. Среда обитания этих парнокопытных - пустыни и степи. Сейчас они встречаются в Иране, Афганистане, Пакистане, Монголии и Китае. Из-за массового отстрела джейраны почти исчезли в Азербайджане, Турции, поголовье в Казахстане и Туркмении уменьшилось в десятки раз. В Киргизии и южной части Дагестана они исчезли совсем.

Продолжительность жизни джейранов в дикой природе достигает семи лет, в неволе они живут 10 лет. Увидеть новорожденных могут все желающие, сообщается на сайте мэра.

Москва Московский зоопарк джейран Красная книга
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