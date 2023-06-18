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В 2022 году более 20% инвестиций в основной капитал РФ пришлось на Москву

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал России выросла до 21,2% в 2022 году. Об этом в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2022 году доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал России составила 21,2 процента, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее. Москва продолжает подтверждать свой высокий уровень деловой активности и играть существенную роль в развитии социально-экономического благополучия страны", - рассказал Ефимов, цитируемый в сообщении профильного департамента столицы. Он добавил, что за пять лет, с 2018 по 2022 год, доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал России выросла на 7,2 процентных пункта.

"По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал столицы превысили 5,9 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем годом ранее. Около 4,4 трлн рублей при этом пришлось на крупный и средний бизнес, который направил средства на строительство нежилых зданий, благоустройство, а также приобретение машин и оборудования", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Владимир Ефимов Москва
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