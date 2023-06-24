Собянин опроверг сообщения о перекрытиях на въездах и выездах из Москвы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Движение на въездах и выездах из Москвы не перекрывали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет, сообщил мэр.

"Прошу вас доверять только официальным источникам", - добавил он.

"Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня - в нашем единстве и консолидации общества", - отметил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что в столице в связи с введенным режимом контртеррористической операции отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены.