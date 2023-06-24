Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В столице в связи с введенным режимом контртеррористической операции отменены ранее объявленные массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены, добавил мэр.

"Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему", - отметил Собянин.