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В Москве на Воробьевых горах 9 июля пройдет фестиваль "Ретрорейс"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На Воробьевых горах 9 июля пройдет фестиваль ретротранспорта "Ретрорейс", сообщила пресс-служба музея Транспорта Москвы. Мероприятие приурочено ко Дню Московского транспорта.

С 10 часов утра до 21 часа на площадке фестиваля можно будет увидеть городской, специализированный и личный московский транспорт 1970-1980 годов.

Центром фестиваля, как уточнили в музее, станет выставка экспонатов музея, где можно будет увидеть легендарный ЗиЛ-158, который послужил отправной точкой для создания ЛиАЗа-677 - самого популярного городского автобуса, тротуароуборочную машину "ТУМ-975", которая приводила в порядок улицы и дворы Москвы до конца 1970-х годов.

Кроме того, свою технику на фестивале представят приглашенные автоклубы, реставрационные мастерские, частные коллекционеры и музеи-партнеры.

Также в рамках мероприятия состоится авторалли "На семи холмах", проводимое с 2016 года Автоспортивным обществом "Наследие" и Комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации.

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил День Московского транспорта в 2017 году, его отмечают ежегодно. Фестиваль "Ретрорейс" проводится второй раз.

Москва Воробьевы горы Ретрорейс
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