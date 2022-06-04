Парад ретротранспорта пройдет на Чистопрудном бульваре

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве на Чистопрудном бульваре в субботу состоится традиционный парад ретротехники, сообщил столичный департамент транспорта.

В сообщении отмечается, что на параде будут представлены трамваи Российской империи и СССР, грузовики МАЗ и ГАЗ, автомобили и мотоциклы советской эпохи. Всего будет показано около 30 единиц техники.

В мероприятии впервые будут задействованы экспонаты Музея гаража особого назначения ФСО России, подчеркнули в дептрансе.

Там уточнили, что в 10:30 колонна ретротехники отправится от станции метро "Новокузнецкая", к 11:00 она прибудет на площадь Покровские ворота, откуда поедет до метро "Чистые пруды". Парад возглавит конка, запряженная лошадьми. На Чистопрудном бульваре техника простоит до 17:00.

"Гостям предложат поиграть в настольные и подвижные игры, станцевать под музыку XX века или пройти посвящение в пионеры. Кроме того, на бульваре оборудуют стойки с напитками, мороженым и самоваром, где будут наливать бесплатный чай", - добавили в дептрансе.

В связи с проведением мероприятия ряд улиц в центре города будут перекрыты. С 08:00 до 10:30 закроют Садовнический проезд, а с 11:00 до 17:00 - Чистопрудный бульвар и Белгородский проезд. С 10:30 до 11:00 перекроют не более чем на 10 минут Большой Устьинский мост, участки Устьинского и Садовнического проездов, Яузского и Покровского бульваров. Также введут ограничения на парковку на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00:01 3 июня до завершения парада.