Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

Парад ретротранспорта пройдет на Чистопрудном бульваре

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве на Чистопрудном бульваре в субботу состоится традиционный парад ретротехники, сообщил столичный департамент транспорта.

В сообщении отмечается, что на параде будут представлены трамваи Российской империи и СССР, грузовики МАЗ и ГАЗ, автомобили и мотоциклы советской эпохи. Всего будет показано около 30 единиц техники.

В мероприятии впервые будут задействованы экспонаты Музея гаража особого назначения ФСО России, подчеркнули в дептрансе.

Там уточнили, что в 10:30 колонна ретротехники отправится от станции метро "Новокузнецкая", к 11:00 она прибудет на площадь Покровские ворота, откуда поедет до метро "Чистые пруды". Парад возглавит конка, запряженная лошадьми. На Чистопрудном бульваре техника простоит до 17:00.

"Гостям предложат поиграть в настольные и подвижные игры, станцевать под музыку XX века или пройти посвящение в пионеры. Кроме того, на бульваре оборудуют стойки с напитками, мороженым и самоваром, где будут наливать бесплатный чай", - добавили в дептрансе.

В связи с проведением мероприятия ряд улиц в центре города будут перекрыты. С 08:00 до 10:30 закроют Садовнический проезд, а с 11:00 до 17:00 - Чистопрудный бульвар и Белгородский проезд. С 10:30 до 11:00 перекроют не более чем на 10 минут Большой Устьинский мост, участки Устьинского и Садовнического проездов, Яузского и Покровского бульваров. Также введут ограничения на парковку на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00:01 3 июня до завершения парада.

Департамент транспорта Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ректор "Шанинки" Зуев проведет в СИЗО еще три месяца

Начальник главка столичного МЧС пострадал при пожаре в московском бизнес-центре

Пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен

Пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен

Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы

До 15 человек могут находиться внутри горящего бизнес-центра на западе Москвы

До 15 человек могут находиться внутри горящего бизнес-центра на западе Москвы

На западе Москвы загорелся бизнес-центр

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

Суд в Москве оштрафовал Сергея Митрохина на 200 тыс. рублей

Суд в Москве оштрафовал Сергея Митрохина на 200 тыс. рублей

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });