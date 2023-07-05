Павильон "Физкультура и спорт" отремонтировали на ВДНХ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Завершен ремонт в павильоне №27 "Физкультура и спорт" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, сообщили в пресс-службе выставки.

"Специалисты завершили масштабные интерьерные ремонтные работы в одном из старейших и оригинальных зданий главной выставки страны - павильоне №27 "Физкультура и спорт". Они были начаты в июне 2022 года. Ранее, в марте этого года, были закончены работы по фасадам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты установили современную систему вентиляции, водопровод и электросеть, заменили пластиковые окна на современные стеклопакеты - они являются репликой исторических окон.

Три двери входной группы с остеклением аутентичны историческим и воссозданы по чертежам. Они сделаны из натурального дуба, который использован для энергосбережения, удобства эксплуатации и долговечности. Двери главного зала на первом этаже также сделаны из дуба в латунной окантовке. Они выполнены в стиле модернизма 1930-х годов.

Также вместо сгнившего деревянного перекрытия установили современное с утеплителем и шумоизоляцией. Стены внутри здания покрыли декоративной штукатуркой.

Мраморное обрамление в большом зале на первом этаже специалисты отреставрировали, а также вычистили исторические вентиляционные розетки в виде звезд. Уникальную роспись под многогранным куполом внутри павильона отмыли и освежили, а стены внутри здания покрыли декоративной штукатуркой. Лестницу на второй этаж сделали из современного гранита. Также разобрали старый пол и положили натуральный паркет, под которым теперь проходят все коммуникации.

Кроме того, в зале на первом этаже провели современную электрику и сделали подсветку, а на втором этаже повесили дизайнерские люстры.

По всему периметру фасадов павильона установили архитектурно-художественную подсветку. Она представляет собой длинные светильники мощностью 4 тыс. люменов с так называемым холодным освещением голубовато-белого цвета. Исторически этого не было - здание подсвечивалось только за счет фонарей на крыше, которые также отремонтировали в рамках текущих работ. Теперь павильон полностью освещен, и его можно видеть со стороны Мичуринского сада, каскада Каменских прудов и экотропы на ВДНХ.

Уточняется, что была проведена замена исторической однослойной штукатурки новой трехслойной. Это позволит эксплуатировать здание длительный срок. Стилобат павильона, где раньше была керамогранитная плитка, теперь покрыли гранитом в виде горизонтальных панелей, при этом сохранив исторический цвет.

Специалисты выполнили полный монтаж мраморных панно и заменили мраморные плиты на фасадах справа и слева от главного входа в здание.

Крыша павильона увенчана белой пятигранной башенкой, которую полностью отремонтировали по историческим чертежам.

Павильон "Физкультура и спорт" построили в 1940 году., он имеет в плане форму пятиконечной звезды. Таких сооружений в Москве всего три. Помимо павильона №27 на ВДНХ, это Центральный академический театр Красной армии и наземный вестибюль станции метро "Арбатская".

В 1941 году павильон ВДНХ был переоформлен для экспозиции "Литовская, Латвийская и Эстонская ССР". В ходе реконструкции ВСХВ-1954 павильон получил свое нынешнее название - "Физкультура и спорт".

В 1990-х годах экспозиция была упразднена, павильон находился в бесхозном состоянии. С 2005 года он использовался под складские помещения для многочисленных фирм-арендаторов. В 2014 году здесь был выполнен капитальный ремонт, в здании расположился тренажерный зал. С 2020 года павильон не эксплуатировался.