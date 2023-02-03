"Колхозник и колхозница" вернулись на крышу павильона "Химия" на ВДНХ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Воссозданная скульптурная композиция "Колхозник и колхозница" вернулась на крышу павильона "Химия" на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Одно из главных украшений павильона "Химия" – скульптурная композиция "Колхозник и колхозница" – вернулась на свое историческое место. Воссозданные фигуры, как и исторические, достаточно массивные и выполнены более чем из 10 отдельных элементов, поэтому собирались специалистами на месте", - сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Как отмечается, утраченный более 60 лет назад монумент воссоздали по сохранившимся архивным чертежам и фотографиям.

Монумент, венчавший здание павильона в период с 1954 по 1964 год, состоит из фигур колхозницы в национальном литовском костюме, которая в одной руке держит корзину фруктов, и колхозника в комбинезоне с гаечным ключом в руке. Между ними на постаменте высится герб Литовской ССР.

Высота всей скульптурной композиции достигает около 3,5 м, высота самих фигур колхозницы и колхозника – чуть больше 3 м.

"Все скульптуры людей и животных на ВДНХ не просто украшение. Они дополняют фонтаны и павильоны, подчеркивают основную художественную и идеологическую тему того времени, когда были построены, и напоминают о важных исторических событиях", - подчеркнул гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров.

Работы по воссозданию памятника начались в 2018 году.

Павильон №6 "Химия" построили на ВДНХ в 1954 году по проекту архитекторов Казиса Шешельгиса, Яна Кумписа и Адольфа Юргио Лукошайтиса. Тогда он назывался "Литовская ССР". В 1964 году павильон был переоборудован под экспозицию "Химия", национальную атрибутику демонтировали.

В настоящее время павильон, имеющий статус объекта культурного наследия федерального значения, закрыт на реставрацию. Планируется, что с окончанием реставрационных работ в нем откроются абхазский торгово-выставочный центр и экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям этой страны.