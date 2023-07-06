Один человек скончался в результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Один человек скончался в ходе пожара в бизнес-центре недалеко от Белорусского вокзала в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в четверг.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли девять человек, от продуктов горения пострадали три человека, которые были незамедлительно направлены в медицинские учреждения. Один человек скончался в машине скорой помощи, сказали в пресс-службе.

По факту происшедшего проводятся необходимые следственные мероприятия, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ходе ликвидации пожара на 3-ей улице Ямского Поля было спасено 10 человек и трое пострадали. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного административного здания. Площадь пожара составила 40 кв. метров.