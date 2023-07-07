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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Дептранс Москвы заявил, что украсть биометрические данные пассажиров невозможно

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - При попадании биометрических данных в систему изображение разбивается на символы, по которым и анализируется лицо пассажира при проходе через турникет, поэтому украсть их невозможно, заявили в столичном дептрансе.

"Развенчиваем миф: мою биометрию могут украсть и использовать во вред мошенники. Когда вы загружаете фото своего лица, система автоматически "разбивает" его на несколько десятков символов. Это уникальный биометрический ключ, который хранится на сервере. То есть мы храним не фото, а символы. Их нельзя расшифровать обратно в изображение лица", - говорится в телеграм-канале ведомства.

В дептрансе отметили, что при прохождении через турникет камера находит в кадре лицо и формирует биометрический ключ, затем система сравнивает его с ключом из базы. При совпадении створки открываются.

"Кроме того, пассажир не сможет пройти через турникет по распечатанной фотографии. Камеры оборудованы технологией Liveness - система отличает фото от лица живого человека", - добавили в сообщении.

Таким образом, как подчеркнули в департаменте, пассажиры могут быть уверены, что в департаменте не владеют информацией о возрасте и имени пассажира. "Система видит только набор символов, который надежно защищен. Все данные обрабатываются в соответствии с законодательством РФ. У всей системы - уровень защиты, как в банке", - отметили в сообщении.

Департамент транспорта Москвы Москва
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