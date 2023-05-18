Оплата по биометрии заработала на всех ж/д направлениях "Аэроэкспресса"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Система оплаты проезда по биометрии заработала на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса", сообщил "Интерфаксу" в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней еще один вид транспорта. Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса". В системе уже зарегистрировано свыше 320 тыс. пользователей, совершено более 60 млн проходов. Ожидаем, что до конца года ей будут пользоваться уже около 500 тыс. человек", - сказал Ликсутов.

По словам вице-мэра, уровень защиты данных сервиса "банковский", поэтому доступ к ним извне исключен.

Ранее оплата с помощью биометрии была доступна лишь на Шереметьевском направлении, напомнили в пресс-службе столичного метрополитена.

Те, кто уже проходит по биометрии в метро и МЦК, могут использовать систему оплаты на "Аэроэкспрессе" без дополнительной регистрации. С ее помощью можно оплачивать только поездки в вагонах стандартного класса. При этом на Домодедовском и Внуковском направлениях система биометрической оплаты доступна лишь от и до Павелецкого и Киевского вокзалов.