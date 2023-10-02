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Дептранс начал тестирование привязки карты москвича к биометрии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта начал тестировать привязку карты москвича к биометрии, благодаря новой функции пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК), сообщил в понедельник заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В тестировании нам помогают 100 пассажиров. Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий. Пользоваться биометрией или нет - решает только сам пассажир. Важно, что система - полностью российская разработка. Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе отметили, что благодаря новой функции пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на МЦК. Достаточно будет привязать ее к биометрии в приложении "Метро Москвы" и проходить через турникеты со специальным стикером.

Максим Ликсутов Москва Московский метрополитен
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