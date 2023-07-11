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На создание административно-делового центра в Коммунарке нужно 0,5 трлн рублей

В мэрии проект сравнили со вторым "Сити"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Порядка 500 млрд рублей инвестиций потребуется для реализации проекта административно-делового центра в Коммунарке, заявил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Фактически в Коммунарке будет сформирован второй "Сити", лишь немногим уступающий по масштабам и значимости основному деловому кварталу. Реализация проекта потребует порядка 500 млрд рублей инвестиций и даст Москве более 160 тысяч рабочих мест", - сказал Жидкин.

На территории административно-делового центра "Коммунарка" площадью 469 га хотят построить около 7 млн кв. м недвижимости. "При этом, на каждый квадратный метр жилья будет приходиться около 6 "квадратов" офисно-деловой недвижимости", - уточнил чиновник.

Сейчас там уже построено свыше 17,8 км дорог и 49,608 км инженерных сетей.

"Также здесь построен многопрофильный клинический центр "Коммунарка", здания префектуры ТиНАО, управления внутренних дел по новой Москве и открыты две станции метро - "Ольховая" и "Коммунарка", - добавил Жидкин.

Владимир Жидкин Коммунарка ТиНАО Новая Москва Москва
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