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В Коммунарке построят крупнейший музейный кластер России по проекту бюро IQ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мосгорэкспертиза согласовала проект архитектурного бюро IQ по строительству в Коммунарке в Новой Москве крупнейшего в России многофункционального музейного кластера, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Сейчас для строительства ищут подрядчика.

В соответствии с проектом, на едином стилобате будет построено пять корпусов - четыре 6-7-этажных корпуса фондохранилищ федеральных музеев в восточной части и один шестиэтажный корпус для фондов 16 музеев Москвы - в западной, рассказал через пресс-службу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Здание общей площадью 70 тысяч квадратных метров построят на участке площадью 4,74 га.

В комплексе кроме хранилищ и выставочных залов будет обустроен образовательный центр, кинозал, лекторий, библиотека, коворкинг, кафе, ритейл, на кровле организован парк с уличной экспозицией.

"Практически каждый из представленных музеев имеет зону открытого хранения с возможностью доступа посетителей. Также важнейшим аспектом была и остается тема открытого благоустроенного парка на кровле общественной части с кинотеатром под открытым небом, рекреационными и спортивными площадками, уличной экспозицией арт-объектов", - уточнил Кузнецов.

Коммунарка Москва Сергей Кузнецов Москомархитектура Мосгорэкспертиза IQ

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