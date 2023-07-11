Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Синоптики пообещали москвичам сентябрьскую погоду в ближайшие дни

Но в выходные погода вернется к летним значениям, ожидают в Гидрометцентре РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сильное похолодание придет в Москву в среду, температура днем будет в районе плюс 14 - плюс 16 градусов, что соответствует значениям середины сентября, однако уже в выходные погода вернется к норме, в воскресенье потеплеет до плюс 24, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской России - резкое вторжение прямо с севера холодных воздушных масс (...) Похолодание настолько сильное, что аномалии температуры будут очень существенные. Температура завтра будет такой, какой она по климату должна быть в третьей декаде мая или в середине сентября", - сказал Вильфанд во вторник.

Он отметил, что в среду, 12 июля, в столичном регионе температура днем будет от плюс 16 до плюс 18. Также прогнозируется дождь, может выпасть от 4 до 10 мм осадков в разных районах, кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 11 м/с.

В четверг, 13 июля, по словам Вильфанда, произойдет дальнейшее понижение температуры, она будет на 5 градусов ниже климатической нормы. Ночью плюс 10 - плюс 12 градусов, днем плюс 14 - плюс 16, по области до плюс 18 градусов. Также прогнозируется дождь.

В пятницу произойдет небольшое повышение температуры, днем прогнозируется от плюс 17 до плюс 19, по области до плюс 20, однако такая температура все равно будет на 2 градуса ниже нормы.

В выходные погода улучшится. Так, 15 июля, в субботу, температурный фон днем будет около плюс 20 градусов. А в воскресенье от плюс 22 до плюс 24 градусов.

"И предварительные расчеты показывают, что и в дальнейшем жары не будет, но нормальная летняя погода вернется. Синоптики предлагают не волноваться - период похолодания кратковременный, с воскресенья температурный фон возьмет свое", - добавил руководитель Гидрометцентра.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мировой судья в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн руб. за отказ удалять фейки об СВО

Мировой судья в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн руб. за отказ удалять фейки об СВО

На выборы мэра Москвы потратят более 1,2 млрд рублей

Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра столицы

В Москве на следующей неделе температура воздуха опустится до 18 градусов

В Москве на следующей неделе температура воздуха опустится до 18 градусов

В 116 населенных пунктах Подмосковья отключился свет из-за непогоды

В 116 населенных пунктах Подмосковья отключился свет из-за непогоды

В Подмосковье в результате непогоды без электричества остались 68 населенных пунктов

Почти 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за ночь

Почти 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за ночь

Один человек скончался в результате пожара в бизнес-центре на севере Москвы

Кандидатуры на пост мэра Москвы выдвинули 12 человек

В Москве 6 июля стало самым жарким днем лета

В Москве 6 июля стало самым жарким днем лета
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });