Синоптики пообещали москвичам сентябрьскую погоду в ближайшие дни

Но в выходные погода вернется к летним значениям, ожидают в Гидрометцентре РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сильное похолодание придет в Москву в среду, температура днем будет в районе плюс 14 - плюс 16 градусов, что соответствует значениям середины сентября, однако уже в выходные погода вернется к норме, в воскресенье потеплеет до плюс 24, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской России - резкое вторжение прямо с севера холодных воздушных масс (...) Похолодание настолько сильное, что аномалии температуры будут очень существенные. Температура завтра будет такой, какой она по климату должна быть в третьей декаде мая или в середине сентября", - сказал Вильфанд во вторник.

Он отметил, что в среду, 12 июля, в столичном регионе температура днем будет от плюс 16 до плюс 18. Также прогнозируется дождь, может выпасть от 4 до 10 мм осадков в разных районах, кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 11 м/с.

В четверг, 13 июля, по словам Вильфанда, произойдет дальнейшее понижение температуры, она будет на 5 градусов ниже климатической нормы. Ночью плюс 10 - плюс 12 градусов, днем плюс 14 - плюс 16, по области до плюс 18 градусов. Также прогнозируется дождь.

В пятницу произойдет небольшое повышение температуры, днем прогнозируется от плюс 17 до плюс 19, по области до плюс 20, однако такая температура все равно будет на 2 градуса ниже нормы.

В выходные погода улучшится. Так, 15 июля, в субботу, температурный фон днем будет около плюс 20 градусов. А в воскресенье от плюс 22 до плюс 24 градусов.

"И предварительные расчеты показывают, что и в дальнейшем жары не будет, но нормальная летняя погода вернется. Синоптики предлагают не волноваться - период похолодания кратковременный, с воскресенья температурный фон возьмет свое", - добавил руководитель Гидрометцентра.