На Урал и в Поволжье придут сорокаградусная жара и ливни

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В регионах Урала и Поволжья прогнозируется жара до плюс 40 градусов, ливни и шквалистый ветер, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Невероятный вынос тепла по восточной периферии антициклона приведет к тому, что и на Урале, и в Поволжье не просто жаркая погода, там очень жаркая погода, завтра уже прогнозируется очень сложная, опасная погода", - сказал он.

В некоторых регионах при жаркой погоде прогнозируется усиление ветра. Так, на юге Приволжского федерального округа прогнозируется ливень, гроза, ветер до 20 м/с. В Самарской области порывы ветра будут до 27 м/с, ветер такой же силы будет в Пермском крае в сопровождении ливней и града.

Шквалистый ветер до 27 м/с и жара до плюс 40 градусов прогнозируется в Свердловской области, там тоже будет сильный ливень и град. Очень жаркая погода, по словам Вильфанда, будет в Оренбургской области в ближайшие дни с температурой воздуха до плюс 42 градусов.

Сильные дожди продолжатся в Забайкальском крае, что приведет к переполнению рек. Аналогичная ситуация в Иркутской области.

Сложная ситуация сохраняется с пожарами.

Так, высокий, 5-й класс пожарной опасности на сегодняшний день установился в Приволжском федеральном округе (в Чувашии, Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области), в Южном федеральном округе (Астраханская и Волгоградская области, Калмыкия), на Урале (Свердловская область), в Сибирском федеральном округе (Алтайский край, Томская область, юг Красноярского края, Иркутская область).

5-й класс пожарной опасности фиксируется на Дальнем Востоке - в Якутии, на Камчатке, в Хабаровском крае, Амурской области.

К концу недели из-за изменения погоды и понижения температуры в Поволжье и на Урале класс пожарной опасности понизится. С субботы в районе Волги температура будет ниже нормы на два градуса, а на Урале температурный фон будет ниже нормы на 1-2 градуса, то есть произойдет понижение температуры примерно на 15 градусов, сказал Вильфанд.