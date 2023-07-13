Рособрнадзор признал недействительной лицензию Англо-американской школы Москвы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Лицензия автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Англо-американская школа Москвы" (ААШ, включена в реестр иностранных агентов) признана недействительной распоряжением Рособрнадзора от 12 июля 2023 года, следует из ведомственного реестра лицензий образовательных организаций.

Лицензию 17 мая 2021 года выдал Московский департамент образования и науки.

В конце июня этого года Минюст РФ добавил ААШ в реестр иностранных агентов.

В начале июля МИД РФ опроверг утверждение пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что закрытие Англо-американской школы в Москве произошло вынужденно, из-за давления российских властей.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "признание ААШ в ее нынешнем виде "иностранным агентом" (...) лишь отражает действительное положение дел, вытекающее из ее регистрации в качестве "автономной некоммерческой организации", но вовсе не влечет за собой никакого запрета".

Она напомнила, что после перезапуска ААШ в новом статусе (АНО - ИФ) в мае 2021 года "руководство школы и ее кураторы в лице посольств США, Великобритании и Канады продолжали настаивать на "уникальном характере" учебного заведения, оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства, прежде всего, в части лицензирования образовательной деятельности".

"Более того, в процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение наших законов", - пояснила Захарова.

При этом, по ее словам, "ААШ предпочла не приводить педагогический процесс в соответствие с предъявляемыми требованиями, а вслед за приостановкой Тушинским районным судом в марте текущего года функционирования школы на 90 дней для устранения правонарушений попросту объявила о ее закрытии", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Англо-американская школа функционирует на северо-западе Москвы с 1949 года. Сотрудники школы - преимущественно из США, Великобритании и Канады. Управление школой осуществляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.