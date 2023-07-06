МИД отверг связь между признанием Англо-американской школы в Москве иноагентом и ее закрытием

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли утверждения пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что закрытие Англо-американской школы (ААШ) в Москве произошло вынужденно, из-за давления российских властей.

30 июня автономная некоммерческая организация (АНО) "Англо-американская школа Москвы" в соответствии с распоряжениями Минюста России была включена в реестр иностранных агентов.

"Признание ААШ в ее нынешнем виде "иностранным агентом" (...) лишь отражает действительное положение дел, вытекающее из ее регистрации в качестве "автономной некоммерческой организации", но вовсе не влечет за собой никакого запрета", - заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ее ответ на вопрос СМИ в связи с заявлением Миллера о ситуации вокруг ААШ размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Захарова, "дело в другом – в нежелании следовать российским законам, лишающим Вашингтон инструментов воздействия на подрастающее поколение в России с целью привить ложные ценности и ориентиры".

Она напомнила, что после перезапуска ААШ в новом статусе (АНО - ИФ) в мае 2021 года "руководство школы и ее кураторы в лице посольств США, Великобритании и Канады продолжали настаивать на "уникальном характере" учебного заведения, оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства, прежде всего, в части лицензирования образовательной деятельности".

"Более того, в процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение наших законов", - пояснила Захарова.

При этом, по ее словам, "ААШ предпочла не приводить педагогический процесс в соответствие с предъявляемыми требованиями, а вслед за приостановкой Тушинским районным судом в марте текущего года функционирования школы на 90 дней для устранения правонарушений попросту объявила о ее закрытии", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.