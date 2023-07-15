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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

С момента запуска первого и второго МЦД совершено 600 млн поездок

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Первый и второй Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2) перевезли 600 млн пассажиров с момента запуска в ноябре 2019 года, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня на них ежедневно совершается до 620 тыс. поездок", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, диаметры не только улучшили связь Москвы с Московской областью, но и стали аналогом метро для передвижения по столице. "За три с половиной года число поездок на МЦД внутри города выросло почти в 2 раза", - сообщил Собянин.

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Также мэр отметил, что всe больше людей пересаживаются на диаметры с метро, наземного транспорта и личных автомобилей. "Одна из главных причин популярности МЦД - высокий уровень комфорта. Парк поездов на обоих диаметрах обновлен на 100%, продолжается развитие современных московских городских вокзалов с удобными пересадками между разными видами транспорта", - отметил он.

Собянин также напомнил, что в этом году сеть наземного метро увеличится: будут запущены третий и четвертый Московские скоростные диаметры (D3 и D4). "Мы запустим D3, который соединит Зеленоград и Раменское, и D4 - Апрелевку и Железнодорожный. Число станций МЦД вырастет более чем в два раза, а жители Московского региона станут еще мобильнее благодаря новым маршрутам", - добавил мэр.

Москва МЦД-1 МЦД-2 Сергей Собянин
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