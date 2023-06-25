В Москве к запуску МЦД-3 и МЦД-4 подготовят свыше 1,5 тысячи сотрудников

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Москве свыше 1,5 тысячи сотрудников проходят обучение к запуску МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Запуск МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" все ближе. Началу движения предшествует огромная работа: развитие инфраструктуры, обновление подвижного состава, разработка тарифов, подготовка сотрудников. Обучением более чем 1,5 тысячи человек занимаемся вместе с перевозчиками - Центральной пригородной пассажирской компанией, Московско-Тверской ППК и РЖД", - написал Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье.

В первую очередь, по словам мэра, делается упор на специалистов локомотивных бригад для работы с новым подвижным составом и с более интенсивным движением на будущих направлениях. "Уже подготовили с ЦППК (Центральна пригородная пассажирская компания - ИФ) больше 300 локомотивных бригад: машинистов и их помощников", - добавил он.

"С МТППК (Московско-тверская пригородная пассажирская компания - ИФ) для Ленинградского направления обучаем билетных кассиров, кассиров-контролeров, контролеров-ревизоров - больше 600 человек. С ЦППК обучаем кассиров для других направлений - уже подготовили больше 500 человек. Все сотрудники знакомы с новой системой оплаты проезда: пассажиры смогут ездить по тарифам карты "Тройка" с бесплатной пересадкой на метро и МЦК", - сообщил Собянин.

С РЖД для запуска обоих диаметров идет подготовка рабочих по комплексному обслуживанию и дежурных по залам транспортных узлов - больше 180 человек.

"Все сотрудники, которые постоянно взаимодействуют с пассажирами, проходят обучение по клиентскому сервису: повышают квалификацию для качественного взаимодействия с пассажирами", - отметил мэр.

Новые диаметры свяжут между собой больше 40 районов Москвы. У миллионов горожан улучшится транспортная доступность и появятся новые комфортные маршруты.