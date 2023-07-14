Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится на выходных

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Расписание поездов на западном радиусе будущего четвертого Московского скоростного диаметра (D4) изменится с 14:00 15 июля до 17:00 16 июля в связи с подготовкой к запуску диаметра, сообщается в телеграм-канале в столичного департамента транспорта.

Часть поездов отменят, а интервалы движения на участке Толстопальцево - Нара будут увеличены. Так, 15 июля с 14:00 до конца суток не будет движения в сторону области. Интервал в сторону Москвы увеличен до 1 часа. Не будет движения поездов в обе стороны до 17:00 16 июля.

При этом, на всем направлении в этот период интервалы движения будут увеличены до двух часов. Также, скорректировано время отправления последних поездов.

В связи с изменениями центральная пригородная пассажирская компания назначает компенсационные автобусы.

"В период "окон" будут готовиться к запуску D4: модернизировать систему управления движением на всем направлении", - говорится в сообщении.