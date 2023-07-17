Спрос на склады в Московском регионе за полгода вырос до рекорда

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем спроса на складскую недвижимость в Московском регионе в первой половине 2023 года превысил 1,3 тысячи кв.м, что является рекордным полугодовым показателем, сообщили в консалтинговой компании Nikoliers.

"По итогам первого полугодия 2023 года объем спроса на качественную складскую недвижимость в Московском регионе достиг 1 389 тыс. кв.м. Результат уже превышает итоговое значение 2022 года на 2,7% и является рекордным полугодовым показателем спроса за всю историю развития московского рынка", - говорится в исследовании.

Больше всего в структуре спроса занимает аренда - 66%. Далее идут BTS-аренды (19%), субаренда занимает всего 5%.

Уточняется, что онлайн-торговля продолжает лидировать - 39%, по 19% приходится на компании из сферы логистики и дистрибуции, 17% - производственные организации.

Эксперты пояснили, что спрос на склады привел к сокращению доступного предложения - на 1,9 п.п. с начала года. Также с рынка уходят крупные свободные блоки в готовых качественных объектах. Аналитики добавили, что сейчас суммарный объем вакантных площадей достиг 231 тысячи "квадратов".

Дефицит доступного предложения приводит к изменению коммерческих условий. Так, по итогам второго квартала 2023 года средневзвешенная базовая ставка аренды выросла на 7,7% и достигла 6 250 рублей за "квадрат" в год.

"После "затишья" прошлого года мы вновь наблюдаем повышенную реализацию спроса. Мы ожидаем, что итоговый показатель объема заключенных сделок аренды и продажи на конец года может побить рекордное значение 2021 года. Новый всплеск активности вернет рынок к заключению договоров на реализацию built-to-suit проектов, в то время как доступное спекулятивное предложение будет ограниченным. Конъюнктура рынка будет подталкивать собственников складских помещений постепенно увеличивать ставки аренды на рынке", - рассказал региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.

Всего в первом полугодии объем нового строительства на складском рынке недвижимости Московского региона составил 538 тысяч кв.м. Это на 16% меньше, чем за январь-июнь прошлого года. Общий объем предложения составляет 22 351 тыс. кв.м, а на конец года совокупный объем ввода ожидается на уровне 1,5-1,6 млн кв.м.