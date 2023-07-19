В бюджет Москвы за полгода поступило 112,9 млрд рублей по специальным налоговым режимам

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В бюджет Москвы за первые шесть месяцев 2023 года по специальным налоговым режимам поступило 112,9 млрд рублей, это на 6,1% больше, чем в январе-июне 2022 года, сообщила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

Поступления по специальным налоговым режимам стали в это полугодие третьим по значимости налоговым источником бюджета после налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.

Наибольшую долю доходов бюджета от специальных налоговых режимов - 92,9% - в Москве занимают поступления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За шесть месяцев 2023 года в бюджет перечислено 105 млрд рублей, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года, отметили в департаменте.

Основными факторами стали увеличение популярности налоговых спецрежимов у субъектов малого и среднего предпринимательства и числа самозанятых в столице.

В категорию специальных налоговых режимов входят налоги, которые уплачиваются индивидуальными предпринимателями, малыми предприятиями и самозанятыми гражданами. К ним относятся упрощенная, автоматизированная упрощенная и патентная системы налогообложения, налог на профессиональный доход.