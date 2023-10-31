РСПП предложил поднять предельный уровень дохода для налога на самозанятых

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - РСПП предлагает рассмотреть повышение порога предельного уровня годового дохода плательщика налога на профессиональный доход (самозанятые) в связи с общим уровнем инфляции и ростом доходов граждан с момента введения эксперимента в 2019 году.

Предложения и замечания РСПП к законопроекту об основных направлениях налоговой политики на 2024-2026 годы опубликованы в электронной базе данных Госдумы.

"При введении в 2019 году режима самозанятых (и порога 2,4 млн рублей в год) средняя заработная плата в стране была на уровне 41-47 тысяч рублей, в 2023 году она составляет 67-80 тысяч рублей (средние данные по Росстату, с учетом квартального роста), т.е. средний доход работающего гражданина вырос на 60-70%, инфляция составила около 40%, а предельный уровень дохода самозанятых не изменился", - обосновывает свое предложение РСПП.

Налог на профессиональный доход - это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории России. Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. У налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке. Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке - 4% (доходы от физлиц) или 6% (доходы от ИП и компаний).

Эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно. Граждане, чей доход превышает 2,4 млн рублей в год, не могут использовать этот режим.