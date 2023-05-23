Самозанятые москвичи заработали почти 670 млрд руб. с января 2019 года

Фото: Сергей Булкин/TACC

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Московские самозанятые заработали почти 670 млрд рублей с начала действия налогового режима 1 января 2019 года по 1 апреля текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Доход московских самозанятых с начала действия налогового режима 1 января 2019 года по 1 апреля 2023 года достиг почти 670 млрд рублей, из этой суммы свыше 71 млрд рублей они заработали в январе - марте 2023 года", - сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе профильного комплекса.

По его словам, с 2019 года, когда в Москве начал действовать налог на профессиональный доход, самозанятые пополнили столичный бюджет почти на 16 млрд рублей. На 1 апреля 2023 года в столице работали 1,3 млн плательщиков налога на профессиональный доход - это 18% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За три месяца этого года количество самозанятых в Москве увеличилось на 67,4 тыс. человек.

Отмечается, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

"В первом квартале 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 2,2 млрд рублей - на 27% больше, чем в январе - марте 2022 года", - отметила в свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

За три месяца этого года самозанятые выдали клиентам 24,2 млн чеков - почти на 40% больше, чем годом ранее. Средний размер чека за тот же период вырос на 9% - до 2882 рублей, добавила она.