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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В выходные изменится расписание поездов на Ленинградском направлении

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится 22 и 23 июля в связи с подготовкой к запуску третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3), сообщил Департамент транспорта Москвы.

Не будет движения поездов с 9:00 до 13:30 на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала в обе стороны. В остальное время интервалы движения увеличены на всем Ленинградском направлении до двух часов.

Кроме этого, большая часть поездов отменена, часть поездов будут прибывать и отправляться от станций Сходня, Химки, Грачевская. Некоторые дальнепригородные поезда будут следовать от Поварова. Часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда, сообщили в департаменте.

В рамках подготовки к запуску D3 в эти дни будут соединять два направления - Ленинградское и Казанское, а также строить станцию в Зеленограде.

Химки МЦД Зеленоград Ленинградское направление Дептранс Москва
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