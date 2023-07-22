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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Число погибших из-за прорыва трубы в ТЦ "Времена года" выросло до четырех

Число погибших из-за прорыва трубы в ТЦ "Времена года" выросло до четырех
Обстановка около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Из-за прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве погибли четыре человека, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Трагедия в ТЦ унесла жизни ещё троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Собянин сообщил об одном погибшем в результате ЧП. По его словам, есть пострадавшие с ожогами, им оказывают помощь.

Корреспондент телеканала "Россия-24" (ВГТРК) с места происшествия сообщил, что известно о девяти пострадавших.

"По предварительным данным, сейчас мы знаем о девяти пострадавших, еще около 20 человек... - им сейчас помогают медики, осматривают их, потому что у многих ожоги различной степени тяжести", - сказал он.

По данным корреспондента, один человек заблокирован в ТЦ, так как спасатели пока не могут к нему попасть из-за большого количества пара.

Москва
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