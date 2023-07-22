СК возбудил дело после прорыва трубы в столичном ТЦ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Столичные следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в московском торговом центре из-за прорыва трубы с горячей водой.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщила журналистам представитель управления Юлия Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что в торговом центре "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, который стал причиной крупной аварии. В результате происшествия есть пострадавшие с ожогами, им оказывается помощь.

По его данным, погибли четыре человека.