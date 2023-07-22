Один человек погиб из-за прорыва трубы с горячей водой в московском ТЦ
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в субботу в результате прорыва трубы с горячей водой в московском торговом центре "Времена года", сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.
"Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье", - говорится в сообщении.
Собянин заявил, что все службы города и МЧС работают на месте, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В свою очередь в столичной прокуратуре журналистам сообщили, что в результате инцидента погибла женщина.
Как указано на сайте ТЦ "Времена года", он расположен по адресу: Кутузовский проспект, д.48.