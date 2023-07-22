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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Ликвидированный в Подмосковье мужчина имел при себе автоматическое оружие и гранаты

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Открывший в субботу стрельбу в коттеджном поселке в Подмосковье мужчина имел в арсенале автоматическое оружие и гранаты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

"В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси. В целях безопасности личного состава в ходе штурма спецназ действовал максимально осторожно, метр за метром обследуя домовладение, площадь которого порядка 2 тысяч квадратных метров", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате слаженных и профессиональных действий потерь среди личного состава не допущено.

В ходе спецоперации были задействованы квадрокоптеры.

"В настоящее время здание обследуют саперы ОМОН "Русич" подмосковного главка Росгвардии, после чего к работе приступит следственно-оперативная группа", - сообщили в ведомстве.

В Росгвардии рассказали, что "неоднократно уговаривали мужчину сложить оружие и сдаться, но он вел себя неадекватно и открыл по ним огонь из автоматического оружия".

Ранее в субботу представитель областного СК РФ Ольга Врадий сообщала, что сотрудники правоохранительных органов принимают меры к задержанию неизвестного, который проник в частный дом коттеджного поселка "Шервуд" деревни Воронино городского округа Истра Московской области и стрелял в полицейского.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и 317 УК РФ).

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сказали, что взяли на контроль ход расследования дела.

Вечером начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники полиции нейтрализовали мужчину.

Подмосковье Истра Шервуд Росгвардия
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