Ликвидирован мужчина, открывший огонь по полицейским в Подмосковье

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Открывший в субботу стрельбу в коттеджном поселке в Подмосковье ликвидирован при задержании, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Чуть позже начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова подтвердила, что сотрудники полиции нейтрализовали мужчину, открывшего огонь в коттеджном поселке в Истринском районе.

По словам представителя МВД, ранее полицейские вступили в переговоры с мужчиной, установили его личность - им оказался 36-летний приезжий из Красноярского края.

"Поскольку гражданин на законные требования сотрудников полиции не реагировал, призывы сдаться проигнорировал, производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов, было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства", - пояснила Петрова.

Ранее представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала, что сотрудники правоохранительных органов принимают меры к задержанию неизвестного, который проник в частный дом коттеджного поселка "Шервуд" деревни Воронино городского округа Истра Московской области и стрелял в полицейского.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и 317 УК РФ).

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сказали, что взяли на контроль ход расследования дела.