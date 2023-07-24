В Москве перекрыли проспект Лихачева

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Движение по проспекту Лихачева в Москве перекрыто, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании беспилотников в два нежилых здания, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, в центре столицы в ночь на понедельник рухнули два БПЛА. "Один беспилотник разбился на улице Лихачева в Даниловском районе, другой, по предварительным данным, был сбит на Комсомольском проспекте в Хамовниках", - сказали в экстренных службах.

В окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля.

Движение транспорта на участке Комсомольского проспекта, где рухнул дрон, приостановлено. Водителей просят выбирать маршруты объезда