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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:57

В Москве перекрыли проспект Лихачева

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Движение по проспекту Лихачева в Москве перекрыто, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании беспилотников в два нежилых здания, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, в центре столицы в ночь на понедельник рухнули два БПЛА. "Один беспилотник разбился на улице Лихачева в Даниловском районе, другой, по предварительным данным, был сбит на Комсомольском проспекте в Хамовниках", - сказали в экстренных службах.

В окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля.

Движение транспорта на участке Комсомольского проспекта, где рухнул дрон, приостановлено. Водителей просят выбирать маршруты объезда

Москва дептранс
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