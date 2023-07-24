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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Москве возобновилось движение по проспекту Лихачева, перекрытом после атаки БПЛА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве полностью восстановили движение по проспекту Лихачева, который с раннего утра был перекрыт после падения беспилотника на строящийся бизнес-центр.

"Движение восстановлено", - сообщил городской Департамент транспорта.

В 5 часов утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за час до этого в городе по двум адресам беспилотники попали по нежилым зданиям, и обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Кроме здания на проспекте Лихачева пострадало несколько зданий на Комсомольском проспекте. Участок проспекта ближе к его началу перекрывали в обе стороны. С 8:20 движение возобновилось в обоих направлениях, но с ограничениями. В 14:45 движение по Комсомольскому проспекту полностью восстановилось.

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