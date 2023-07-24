Беспилотники попали в два нежилых здания в Москве

Пострадавших и серьезных разрушений нет

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Удары беспилотников зафиксированы в Москве по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что все оперативные службы работают на месте.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, всего в центре столицы в ночь на понедельник рухнули два БПЛА. "Один беспилотник разбился на улице Лихачева в Даниловском районе, другой, по предварительным данным, был сбит на Комсомольском проспекте в Хамовниках", - сказали в экстренных службах.

Никто не пострадал. В окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля.

Движение транспорта на участке Комсомольского проспекта, где рухнул дрон, приостановлено. Водителей просят выбирать маршруты объезда.