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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Самый жаркий день лета зафиксирован в Москве

В центре города температура превысила 31 градус

Самый жаркий день лета зафиксирован в Москве
У фонтана на Манежной площади в Москве
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню воскресенья прогрелся до 30,5 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня в Москве самый жаркий день нынешнего лета, температура воздуха на ВДНХ впервые за сезон превысила 30 градусов. В центре города, на улице Балчуг, в 12:00 зафиксировано 31,1 градуса", - сказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что температурный рекорд дня был установлен в столице 6 августа 2010 года - 37,3 градуса.

"Этот максимум сегодня, безусловно, перекрыт не будет", - добавил собеседник агентства.

По информации на сайте Гидрометцентра России, в воскресенье и понедельник в Москве из-за аномальной жары действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. С 12:00 до 18:00 в городе ожидается до 33 градусов.

Городские службы из-за аномальной жары работают в усиленном режиме. Власти Москвы продолжают раздавать воду в метро, на автовокзалах, автостанциях и трамвайных остановках.

Москва
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