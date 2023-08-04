Синоптики ожидают, что жара до плюс 34 градусов продлится в Москве до вторника

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой до плюс 34 градусов установится в столичном регионе до вторника, однако во второй половине недели произойдет существенное понижение температуры до плюс 18 - плюс 23 градусов, начнутся кратковременные дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве наступают самые жаркие дни, и их период будет самым продолжительным в течение этого сезона. Вчера температура была на 4 градуса выше нормы, дальше температурный фон будет повышаться, причем существенно (...) Воскресенье и понедельник будут самыми жаркими днями нынешнего сезона", - сказал Вильфанд.

По прогнозам, до понедельника осадков в столичном регионе не ожидается. Такая жаркая погода без осадков, как уточнил Вильфанд, связана с ростом атмосферного давления, поэтому облаков становится меньше, и поступлением воздушных масс с юга и юго-востока. Из-за аномальной жары в столичном регионе выпущено штормовое предупреждение, так как такая погода является опасной.

В субботу столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 30 - плюс 32 градусов, по области до плюс 34. В воскресенье и понедельник максимальная температура днем будет от плюс 31 до плюс 33, а по области до плюс 34.

Вторник, 8 августа, также будет жарким днем, температура будет от плюс 29 до плюс 34 градусов, но местами пройдет кратковременный дождь.

Понижение температуры начнется в среду. 9 августа прогнозируется дождливым днем, воздушные массы начнут перемещаться с запада. Днем температурный фон будет около плюс 25 градусов.

"Кратковременные дожди будут во второй половине недели все время. И уже температура днем в четверг плюс 20 - плюс 25 градусов, а с пятницы по воскресенье ночные температуры плюс 10 - плюс 15 градусов, а днем плюс 18 - плюс 23. Такая температура будет ниже нормы на 1 градус", - сообщил Вильфанд.