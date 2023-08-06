Что произошло за день: воскресенье, 6 августа

Сбитый в Подмосковье беспилотник, повреждение одной из ниток "Дружбы", самый жаркий день лета в Москве

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о попытке Украины атаковать беспилотником объекты в Подмосковье. По данным военных, попытка была пресечена в 11:27, беспилотник был уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района.

- Польский оператор PERN подтвердил повреждение одной из ниток нефтепровода "Дружба". Восстановление прокачки ожидается 8 августа.

- ВСУ нанесли удар в районе Чонгарского моста на пути между Крымом и Херсонской областью. Мост был поврежден, жертв нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, временно проезд осуществляется только через два из трех пунктов пропуска.

- Большинство детей, выселенных из турецкого лагеря "Колибри" до окончания действия путевок, вернулись в РФ. В Анталье в двух отелях остаются 20 детей и четверо сопровождающих взрослых, об этом сообщило посольство России в Анкаре.

- Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни. Он был вынужден завершить карьеру в 2010 году, поскольку в результате ДТП получил травму позвоночника и оказался прикован к постели.

- Самый жаркий день лета зафиксирован в Москве. К полудню на главной столичной метеостанции (ВДНХ) воздух прогрелся до 30,5 градуса, в районе Балчуга - до 31,1 градуса.