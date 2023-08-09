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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Оплату цифровыми рублями протестируют в московском метро

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Продажу за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт с балансом билета "Кошелек" протестируют в столичном метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Московский метрополитен традиционно выступает тестовой площадкой для инновационных разработок. Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт с балансом билета "Кошелек". По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

Отмечается, что этот проект дептранс реализует вместе с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу.

Цифровой рубль - это третья форма российской национальной валюты. ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями 15 августа, на первом этапе клиенты смогут открывать кошельки, проводить переводы и оплачивать товары и услуги.

Максим Ликсутов Московский метрополитен Москва
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