ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями 15 августа

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ запустит пилот с реальными цифровыми рублями 15 августа, на первом этапе клиенты смогут открывать кошельки, проводить переводы и оплачивать товары и услуги, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в среду.

"Цифровой рубль, который действительно выводит нас на новый качественный уровень с точки зрения наших платежных технологий в целом в стране и дает возможность нам как стране строить, в том числе с другими странами трансграничные платежи, когда они также будут выпускать национальные цифровые валюты", - заявила она.

"Мы долго готовились к началу пилота на реальных операциях, пилот начнется 15 августа, то есть буквально через несколько дней, и будет, прежде всего, строиться на тестировании таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, открытие кошельков в цифровых рублях клиентам - физическим и юридическим лицам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях за товары и услуги с использованием цифрового рубля", - рассказала Скоробогатова.

По ее словам, 13 банков, участвующих в первом этапе пилота, прошли все подготовительные мероприятия, включая разработку мобильных приложений, и готовы 15 августа начать операции с реальными клиентами.

Она отметила, что количество клиентов и количество торгово-сервисных предприятий на первом этапе ограничено. "Это сделано намеренно, потому что мы хотим протестировать все тонкости клиентского пути. Мы хотим протестировать всю цепочку взаимодействия между банками и ЦБ и обратно, мы хотим протестировать и понять, насколько физические и юридические лица удобно себя чувствуют при платежах этим новым цифровым средством, и после этого мы будем готовы расширять список участников. Планируем сделать это уже в этом году, не затягивать, расширять и количество физлиц, и количество юрлиц", - пояснила Скоробогатова.

При этом ЦБ ожидает присоединения второй группы банков. "Вторая очередь банков, которые инициативно также изъявили желание участвовать, это 19 банков, из них 16 с нами готовы идти очень быстро и в следующем году присоединиться к банкам первой группы. И мы сейчас как раз с ними и начинаем работать", - сказала первый зампред ЦБ.

"Вы увидите список банков сегодня, кто участвует в пилоте. Если вы являетесь клиентами этих банков, вы через какое-то время можете подать заявку и стать теми, кто в пилоте сможет участвовать уже на следующих этапах, когда мы будем активно расширять не только перечень участников, но и перечень операторов", - отметила также она.

Закон о внедрении в РФ третьей формы нацвалюты (цифрового рубля) вступил в силу 1 августа. Ранее ЦБ сообщал, что в августе намерен начать пилот с реальными цифровыми рублями при участии 13 банков.

Пилот будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Первый этап тестирования пройдет в режиме Friends and family, участвовать в нем, по словам Скоробогатовой, будет порядка 600 физлиц. Они протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и ее возврат. Тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и регулятором. На следующих этапах перечень участников и тестируемых операций будут расширяться.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.