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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

ЦБ намерен масштабировать "пилот" с цифровыми рублями с 2025 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Банк России подтвердил намерения начать пилотный проект с цифровыми рублями на реальных клиентах в августе, планирует масштабировать его с 2025 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совещания правительства в среду.

Совет Федерации в среду одобрил закон о внедрении цифрового рубля. Госдума приняла соответствующий закон 11 июля. Его основные положения вступают в силу 1 августа. Также в августе ЦБ намерен начать "пилот" с цифровыми рублями с 13 банками, который откладывался с апреля из-за отсутствия правовой базы.

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"В августе мы начинаем пилотирование с реальными цифровыми рублями уже с участием клиентов этой пилотной группы банков", - сказала Набиуллина.

"Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность... И только тогда, когда мы убедимся, что все гладко работает, мы примем решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля. По нашей оценке, это может произойти начиная с 2025 года", - добавила она.

По словам главы ЦБ, тестирование начнется на базовых операциях и в 2024 году будет расширено на другие операции. Среди них, например, платежи в одно касание с технологией NFC, переводы между юридическими лицами и расширение использования смарт-контрактов с цифровыми рублями.

Кроме этого, в платформу цифрового рубля при создании была заложена возможность для трансграничного международного взаимодействия, и сейчас ЦБ ведет переговоры с другими странами о сотрудничестве по этому направлению, сказала Набиуллина.

"Здесь возможно два сценария (для трансграничных операций - ИФ). Первое - это взаимодействие нашей платформы и платформы национальной валюты другой страны. И второй - создание общего центра расчетов, к которому могут подключаться платформы цифровых валют разных стран. И оба варианта мы сейчас обсуждаем с теми странами, кто готов участвовать с нами в этой работе", - отметила глава ЦБ.

Она также напомнила, что переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. При этом месячный лимит для пополнения кошелька составит 300 тыс. руб. Для бизнеса подключение к платформе цифрового рубля будет означать снижение эквайринговых комиссий до 0,3%, что в несколько раз ниже текущих ставок на рынке.

Пилот с реальными цифровыми рублями будет проходить на ограниченном количестве операций и клиентов банков в режиме Friends and family. Его участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. Тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ.

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