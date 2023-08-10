Аренда элитных коттеджей под Москвой подорожала на 10% за полгода

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Московском регионе по итогам января-июня 2023 года стоимость аренды загородных элитных коттеджей выросла на 10% и превысила 1,2 млн рублей за месяц, сообщили в NF Group.

Эксперты компании в первую очередь объяснили подорожание аренды динамикой курсов валют, поскольку более трети (34%) всех предлагаемых к аренде домов в Московском регионе экспонируется в долларах или евро.

Самый распространенный бюджет аренды варьируется от 400 до 600 тысяч рубоей в месяц. Самые дорогие коттеджи предлагают на Рублево-Успенском направлении, где средняя арендная ставка на конец июня составила 1,5 млн рублей в месяц.

Средняя площадь элитного коттеджа, предлагаемого для аренды, по итогам I полугодия 2023 года составила 749 кв. м. Традиционно основная доля предложения сосредоточена на Рублево-Успенском направлении (48% от всех предлагаемых в аренду коттеджей со ставкой от 400 тысяч рублей в месяц). На Новорижском направлении расположено 35% лотов. На Киевское/Калужское и Минское направления приходится по 5% и 3% соответственно. Единичные предложения фиксируются и на других направлениях, суммарно на них приходится 9% лотов под аренду.

"Мы наблюдаем увеличение количества запросов на аренду со стороны россиян, которые возвращаются из других стран или планируют сделать это в обозримом будущем. Для них аренда снова становится оптимальным вариантом для проживания в комфортных условиях," - отметила Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group.