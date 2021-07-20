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Спрос на аренду дорогих дач в Подмосковье втрое превысил доковидный уровень

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года количество запросов на рынке высокобюджетной загородной аренды Подмосковья почти в три раза превысило допандемийные значения (за январь-июнь 2019 года), сообщает компания Knight Frank.

Число запросов на аренду в апреле-июне по сравнению с I кварталом 2021 года выросло на 68% за квартал, но оказалось в два раза ниже, чем во II квартале 2020 года (-63%).

По словм экспертов, объем предложения за полгода сократился на 15%, что связано как с высоким сезоном, так и с новой волной заболеваемости коронавирусом.

Средняя цена аренды высокобюджетного коттеджа на загородном рынке по итогам первых шести месяцев 2021 года составляла 1,4 млн рублей в месяц (-5% за полугодие). За год средняя цена аренды сократилась на 6%.

Основная доля предложения сосредоточена на Рублево-Успенском направлении, здесь располагается 53% предлагаемых в аренду коттеджей со ставкой от 400 тысяч рублей в месяц. На Новорижское направление приходится 31% лотов, на Киевское/Калужское и Минское направления - 6% и 4% соответственно. Единичные предложения фиксируются на других направлениях (суммарно - 6% высокобюджетных коттеджей).

Московская область коронавирус Рублевское шоссе Новорижское шоссе Knight Frank

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