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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Собянин сообщил, что в зоне СВО воюют 45 тыс. москвичей

Собянин сообщил, что в зоне СВО воюют 45 тыс. москвичей
Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В зоне спецоперации (СВО) сейчас воюют порядка 45 тысяч москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов" в среду.

"45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО. Это значительная часть из тех, кто там находится", - сказал Собянин.

Он пояснил, что в рамках мобилизации "из Москвы ушло около 20 тысяч человек", контрактников и добровольцев - тоже около 20 тысяч.

"Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, но я думаю, что не менее 5 тысяч", - добавил мэр.

Он отметил, что столица "по своему вкладу в строительство оборонительных сооружений сделала столько, сколько все остальные регионы вместе взятые". А объем помощи, который оказывает Москва Донбассу, а также Крыму и Севастополю, по словам Собянина, "равен тому, сколько все субъекты РФ помогают этим регионам".

Кроме того, мэр сообщил, что на строительстве оборонительных сооружений "погибли более 20 москвичей, более 100 было ранено".

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Собянин Москва
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