Собянин сообщил, что в зоне СВО воюют 45 тыс. москвичей

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В зоне спецоперации (СВО) сейчас воюют порядка 45 тысяч москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов" в среду.

"45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО. Это значительная часть из тех, кто там находится", - сказал Собянин.

Он пояснил, что в рамках мобилизации "из Москвы ушло около 20 тысяч человек", контрактников и добровольцев - тоже около 20 тысяч.

"Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, но я думаю, что не менее 5 тысяч", - добавил мэр.

Он отметил, что столица "по своему вкладу в строительство оборонительных сооружений сделала столько, сколько все остальные регионы вместе взятые". А объем помощи, который оказывает Москва Донбассу, а также Крыму и Севастополю, по словам Собянина, "равен тому, сколько все субъекты РФ помогают этим регионам".

Кроме того, мэр сообщил, что на строительстве оборонительных сооружений "погибли более 20 москвичей, более 100 было ранено".