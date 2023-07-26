Собянин сообщил, что в зоне СВО находятся 20 тысяч мобилизованных из Москвы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На службу в зоне спецоперации по контракту записались около 10 тысяч москвичей, и уже там находятся еще около 20 тысяч мобилизованных из столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он сообщил об этом в едином пункте отбора на военную службу по контракту, видеозапись опубликована в телеграм-канале мэра.

Собянин поблагодарил присутствующих за решение пойти служить по контракту. Он также поздравил одного из участников СВО с присвоением звания лейтенанта и подарил ему свое личное оружие.

"Хотел от себя еще лично сделать подарок. Это мое личное оружие, я переоформил его на тебя. Пусть оно принесёт тебе удачу, пистолет Ярыгина. Удачи вам, ребят, спасибо", - сказал мэр.

Также Собянин осмотрел строящееся на улице Яблочкова новое здание объединенного военного комиссариата Москвы по Северо-Восточному административного округу. Как сообщил мэру военный комиссар Максим Локтев, новое здание объединит три военкомата.

В пресс-службе мэрии напомнили, что девятиэтажное здание начали строить в июне 2023 года, в нем разместятся Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военный комиссариаты. Строительство должны завершить весной 2024 года.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 года.