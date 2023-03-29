Собянин заявил, что в Москве не проводится мобилизация в рамках СВО

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Москве не проводится мобилизация в рамках специальной военной операции, идет плановая работа военкоматов, заявил мэр города Сергей Собянин.

"То, что идет плановая работа военкоматов, (это) понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу (...), она никак не связана с СВО. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных - тоже плановая работа, ничего другого не ведется", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр" в среду.

"Ни о какой мобилизации речи не идет", - отметил мэр и добавил, что такую информацию распространяют провокаторы, "люди, которые специально хотят создать панические настроения у населения".

Также мэр отметил, что в российской армии значительно увеличено количество контрактников. "Сейчас идет работа по привлечению добровольцев на контрактную службу", - сказал он.